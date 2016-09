Kritik an Kontrollen: Wer ist zuständig für die Sicherheitschecks am Flughafen?

Offenbar eine Sicherheitspanne bei der Kontrolle der Fluggäste führte am Mittwoch zum Großalarm am Frankfurter Flughafen. Die Suche nach der Ursache, wie es also genau dazu kommen konnte, dass eine Frau einfach weiterlief, obwohl sie noch nicht fertig kontrolliert war, läuft derzeit noch. Im Fokus der Behörden stehen dabei vor allem die Sicherheitsmitarbeiter an der Kontrollstraße. Alle Reisenden müssen hier hindurch, um zum Flugzeug zu gelangen.

Zuständig für die Sicherheits-checks an diesen Kontrollstraßen am Frankfurter Flughafen sind Mitarbeiter zweier Sicherheitsfirmen. Zum Einen ist dies die Firma I-Sec, die vor allem die Kontrollen im Terminal 2 vornimmt. Im Terminal 1, wo am Mittwoch die Panne passierte, sind jedoch Beschäftigte des Unternehmens Frasec tätig, einer Tochterfirma des Flughafenbetreibers Fraport.

Nach Angaben von Fraport sind derzeit rund 3600 Mitarbeiter bei Frasec bundesweit beschäftigt, 1300 davon im Sicherheitsbereich am Frankfurter Airport. Das Personal muss sich jedoch an die strikten Vorgaben der Bundespolizei halten. Denn die Kontrolle von Flugpassagieren gehört zu den Aufgaben des Staates, zuständig ist die Polizei von Bund und Ländern. Am Frankfurter Flughafen ist die Bundespolizei für die Ausbildung der „Luftsicherheitsassistenten“ zuständig. Später nimmt die Bundespolizei auch die Abschlusstests der Auszubildenden vor, die zuvor in einem sechswöchigen Kurs in 196 Stunden speziell auf ihre Tätigkeit hin geschult werden. Die Kontrolleure privater Sicherheitsfirmen werden dann von den Behörden als Mitarbeiter ausgeliehen, weil die Bundespolizei – der frühere Bundesgrenzschutz – personell nicht in der Lage ist, täglich Passagierzahlen zwischen knapp 100 000 und mehr als 200 000 zu bewältigen.

Immer wieder führt die Bundespolizei auch unangekündigte und verdeckte „Realtests“ durch, um Sicherheitslücken bei den Kontrollen aufzuspüren. Des öfteren stellen Beamte dabei auch gravierende Mängel fest. Erst 2014 deckten Prüfer der EU-Kommission bei verdeckten Kontrollen an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt erhebliche Sicherheitsrisiken auf. Den Prüfern ist es bei jedem zweiten Versuch gelungen, Waffen oder gefährliche Gegenstände durch die Passagierkontrolle zu schmuggeln.

Sofort wurden daraus Konsequenzen gezogen. Allein bei Fraport ist damals eine Nachschulung von 2500 Mitarbeitern eingeleitet worden. Dabei hatte erst wenige Monate zuvor Flughafenchef Schulte gesagt, neue Technik könnte die Kontrollen beschleunigen und angenehmer machen. Dabei bezog er sich etwa auf neuartige Körperscanner, die auch nicht-metallische, potenziell gefährliche Gegenstände erkennen könnten und das Abtasten von Passagieren unnötig machen würden. Seit dieser Woche sind sogar die Sprengstoffkontrollen am Frankfurter Flughafen ausgeweitet worden. Ab sofort wird bei den neuen Sicherheitskontrollen mit einem Papierstreifen eine Wischprobe von dem Handgepäck der Passagiere oder von der Kleidung genommen.

Doch ob neue Geräte allein ausreichen, um mehr Sicherheit zu gewährleisten, ist fraglich. Denn die EU-Kommission hatte bei ihrer Überprüfung der Sicherheitschecks am Frankfurter Flughafen vor allem ein Problem festgestellt: Mitarbeiter können die Bilder des Gepäckscanners nicht richtig auswerten. Sie haben Gegenstände nicht erkannt, die zum Bau einer Bombe verwendet werden könnten.

Immer wieder prangerten die Polizeigewerkschaften niedrige Stundenlöhne für das Personal der privaten Sicherheitsunternehmen an. Zudem forderten sie, die Kontrollaufgabe wieder in die Hände der Bundespolizei zu legen. Allerdings vermeldete die Gewerkschaft Verdi Anfang 2014 deutliche Gehaltssteigerungen für Fluggastkontrolleure mit Stundenlöhnen deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn. Die Stundenlöhne der Personenkontrolleure stiegen auf 14,80 Euro von zuvor 11,70 Euro.