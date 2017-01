500 000 Besucher werden zum Tag der Deutschen Einheit erwartet: Werbung für die Demokratie in Mainz

Am 2. und 3. Oktober 2017 richtet Mainz den Tag der Deutschen Einheit aus, es soll ein großes Fest der Lebensfreude und des gesellschaftlichen Zusammenhalts werden: Rheinland-Pfalz will für die Demokratie werben.

Es war 1832, als deutsche Freiheitskämpfer und Revolutionäre hinauf zum Hambacher Schloss in der Pfalz marschierten, und für ein geeintes und demokratisches Deutschland eintraten. Sie schwenkten dabei eine Fahne, ihre Farben: Schwarz, Rot und Gold. Eine dieser Fahnen des Hambacher Festes hängt heute im Plenarsaal des rheinland-pfälzischen Landtags – und genau mit diesem Symbol für die Demokratie will das Land in den Tag der Deutschen Einheit im Oktober in Mainz ziehen.

„Wir möchten die Menschen animieren, sich bewusst zu werden, in welchem tollen Staatsgefüge wir leben“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz. Die Fahne von Hambach stehe „für freiheitliche Demokratie“, sie wolle nicht, „dass die Rechten unsere Symbole besetzen und missbrauchen.“ Staat und Demokratie bräuchten die Unterstützung der Zivilgesellschaft, betonte Dreyer mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in Deutschland und der Welt: „Die Kraft und die Stärke unserer Demokratie hängt davon ab, wie viel sich Menschen einbringen.“

Vorsitz im Bundesrat

Rheinland-Pfalz hat Ende 2016 turnusgemäß den Vorsitz im Bundesrat übernommen, das Einheitsfest findet deshalb in Mainz statt. 27 Jahre nach der Wiedervereinigung solle der Tag der Deutschen Einheit vor allem ein Fest des Zusammenhalts und Miteinanders werden, sagte Dreyer. Das Motto lautet „Zusammen sind wir Deutschland“, die Besucher sollen aktiv mitmachen können.

„Wir wollen zeigen, dass die Vielfalt in unserem Land selbstverständlich ist, dass Deutschland nicht denkbar ist ohne diese Vielfalt“, betonte die Ministerpräsidentin. Die Landeshauptstadt sei dafür ausgesprochen gut geeignet, betonte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD): Mainz sei eine weltoffene und junge Stadt, hier lebten Menschen aus 170 verschiedenen Nationen.

„Wir wollen zeigen, was wir sind: ein Völkchen, das optimistisch nach vorne schaut und gerne feiert“, sagte Ebling. Mainz stehe für Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit und werde mit Zukunftsthemen und Tradition „zeigen, was Stadt und Land zusammenhält.“ Zur reichen Stadtgeschichte gehöre schließlich mit der Mainzer Republik 1792 auch die erste demokratische Republik auf deutschem Boden, erinnerte Ebling. Schwarz-Rot-Gold seien „die demokratischen, nationalen Farben, die für Zusammenhalt und Vielfalt stehen“, damit müsse man nicht verschämt umgehen.

Mainz ist nach 2011 zum zweiten Mal Gastgeber des Festes, am 2. und 3. Oktober werden in der Innenstadt rund 500 000 Besucher erwartet. Die gesamte Mainzer Innenstadt wird zur Partymeile, vom Hauptbahnhof bis zum Rhein werden sich die 16 Bundesländer sowie Bundesinstitutionen präsentieren. Zwei große Bühnen am Schillerplatz und der Großen Bleiche sorgen für das Musikprogramm.

„Wir wollen die Einheitsfeier zu einem informativen, fröhlichen und bunten Fest für alle machen, und dabei für ein Höchstmaß an Sicherheit sorgen“, sagte Dreyer. Das Bürgerfest beginnt am 2. Oktober um 11 Uhr, am 3. Oktober folgen dann ab 9.30 Uhr der Ökumenische Gottesdienst im Mainzer Dom und der Festakt in der Rheingoldhalle. Zum Abschluss soll es am 3. Oktober eine große Abendshow auf dem Rhein geben, bei der mit Licht, Animation und Musik die deutsche Geschichte inszeniert wird. Das Land stellt 2,8 Millionen Euro an Haushaltsmitteln bereit, davon allein zwei Millionen für das Bürgerfest.