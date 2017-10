Wertvoller Zuchthahn vermisst

Ein wertvoller Zuchthahn wird im nordhessischen Fuldatal vermisst. Das Tier der Rasse „Bielefelder Kennhuhn” soll im Ortsteil Wahnhausen in einem Freigehege gewesen sein, das direkt am Wohnhaus des Züchters liegt, wie die Polizei am Dienstag in Kassel mitteilte. Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Hahn entwendet worden sei. Das Tier soll den Angaben zufolge zwischen 3000 und 4000 Euro wert sein. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen haben sich laut Polizei bisher nicht ergeben. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenaussagen.

(dpa)