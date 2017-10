Rückkehr: Wertvoller Zuchthahn wieder aufgetaucht: Ermittlungen

Ein vor einer Woche aus dem nordhessischen Fuldatal verschwundener wertvoller Zuchtahn ist wieder im Gehege seines Besitzers aufgetaucht. „Wir gehen davon aus, dass das Tier nicht eigenständig zurückgekehrt ist”, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Ermittlungen nach dem Entführer des Hahns mit einem Wert zwischen 3000 und 4000 Euro gehen weiter. Nach Polizeiangaben fand der Besitzer das Tier der Rasse „Bielefelder Kennhuhn” am Freitag etwas abgemagert in seinem Gehege im Ortsteil Wilhelmshausen wieder vor. Zuvor hatte „Hit Radio FFH” über die Rückkehr des Hahns berichtet. Die Polizei hofft weiter auf Zeugenaussagen, um den Fall aufzuklären.

(dpa)