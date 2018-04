Tödlicher Hundebiss: Wesenstest von „Kowu” Mitte Mai: Eltern schweigen weiter

Rund einen Monat nachdem der Mischlingshund „Kowu” den kleinen Jannis im Odenwald getötet hat, soll ein Fachmann das Wesen des Hundes begutachten. Dieser Test und eine Analyse des Rassen-Mix des Tieres seien für Mitte Mai geplant, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Montag in Darmstadt.

Die 23 und 27 Jahre alten Eltern hätten sich bislang nicht dazu geäußert, wie es zu dem tödlichen Biss in ihrem Wohnzimmer in Bad König am 9. April gekommen ist. Gegen sie wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Mit einem einzigen Biss in den Kopf hatte „Kowu” laut Obduktion den sieben Monate alten Jungen so schwer verletzt, dass er verblutete.

(dpa)