Grau und Glätte: Wetter: So geht es nach den Feiertagen weiter

Das Regenwetter zieht sich langsam zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte. Dafür kann in der Nacht zum Dienstag bei Temperaturen zwischen null und vier Grad in hohen Lagen etwas Schnee fallen.Wegen Glätte ist vor allem nachts und in den Morgenstunden der kommenden Tage Vorsicht auf hessischen Straßen geboten. Der Dienstag wird in weiten Teilen des Landes bewölkt, bleibt aber trocken. Im Süden kommt manchmal auch die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen liegen tagsüber bei fünf bis acht Grad.Von Böen ist nur noch im Norden vereinzelt etwas zu spüren. Am Mittwoch liegt dann dichter Nebel über Hessen. Die Höchstwerte erreichen drei bis sechs Grad. In den Tagen bis zum Jahresende sinken die Temperaturen weiter.dpa