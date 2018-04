Langes Wochenende, Tanz in den Mai und Feiertag: Das macht Lust auf Aktivitäten im Freien, sei es ein Fahrradausflug mit der Familie, Sport oder gemütliches Grillen im Garten. Doch dafür muss auch das Wetter mitspielen. Wetterexperte Dominik Jung hat uns erklärt, was in den nächsten vier Tagen auf uns zukommt.

Wie wird das Wetter am Wochenende?

Dank Hoch Peter bleibt es im Rhein-Main-Gebiet am Freitag mit 14 bis 24 Grad recht freundlich un dtrocken mit einem einem Mix aus Sonne und Wolken. Nur im Norden bedecken viele Wolken den Himmel und es ist mit Regen zu rechnen. Am Samstag klettert das Thermometer auf 16 bis 26 Grad, dabei ist im Südwesten am wärmsten, nach hin Norden am kühlsten. Mal gibt es Sonne, mal Wolken, später muss im Süden mit ersten Gewittern gerechnet werden.

Sonne satt und Unwettergefahr!

Am Sonntag gibt es eine richtigen Temperaturschub, sagt Jung. Dabei kann es bis zu 28 Grad warm und schwül werden. Mit satten 11 Sonnenstunden lohnen sich durchaus Planungen für Aktivitäten unter freiem Himmel. Doch Vorsicht, ab Nachmittag ist lokal mit teils heftigen Gewittern und viel Niederschlag zu rechnen. Hier und da kann es auch zu Überschwemmungen kommen, da sich die Gewitterfront sehr langsam fortbewegt, warnt Jung.

Brückentag und 1. Mai

Am Montag und am Dienstag kühlt es leider wieder ab. Es bleibt zwar trocken, aber die Temperaturen bewegen sich voraussichtlich nur noch um die 16 Grad am Tag. Zudem soll es recht windig werden, was vor allem die Zuschauer des Radrennens Eschborn-Frankfurt "Der Radklassier" zu spüren bekommen dürften. Insgesamt ist mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen, nur vereinzelt gibt es mal Schauer, so die Vorhersage.