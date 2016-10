Wetter bringt Mischung aus Regen und Sonne

Das Wetter zeigt sich am Wochenende in Hessen von seiner wechselhaften Seite. Anfänglicher Regen wird von Sonne abgelöst, dabei sind die Temperaturen mild, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte. Der Samstag beginnt mit Wolken und vor allem im Norden Hessens mit leichtem Regen. Nachmittags kommt die Sonne durch. Bei schwachem Wind erreichen die Temperaturen 14 bis 17 Grad. In der Nacht bildet sich teilweise Nebel oder Hochnebel, der sich im Lauf des Sonntags wieder auflöst. Dann ist es längere Zeit sonnig bei milden Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im höheren Bergland sind es um die 13 Grad.

(dpa)