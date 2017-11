Wetter in Hessen: Neue Woche bringt Sonne und Glätte

Nach dem nassen Sonntag beginnt die neue Woche heiter bis wolkig und kalt, aber trocken. Sobald sich der Nebel verzogen hat, scheint über weiten Teilen Hessens die Sonne. Lediglich im Bergland bleiben die Wolken hängen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagt, bleibt es niederschlagsfrei. Dafür lässt eine Kaltfront die Temperaturen fast überall in den einstelligen Bereich absacken. Tagsüber werden maximal zehn Grad erreicht. Unter klarem Himmel sinken die Temperaturen nachts unter die Null-Grad-Grenze. Örtlich drohen Bodenfrost und glatte Straßen. In der Nacht zum Donnerstag können im Bergland Schneeflocken fallen.

