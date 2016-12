Frostige Temperaturen: Wetter in Hessen bleibt kalt und trocken

Frostige Temperaturen und viel Sonne gab es am zweiten Adventswochenende. Noch bis Mittwoch hält das ruhige Winterwetter an, in den Nächten bleibt es eisig.

Nach einem sonnigen, aber kalten Zweiten Advent geht das ruhige Winterwetter zu Beginn der Woche weiter. In den Nächten kann es erneut eisig werden: Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagen bis zu minus elf Grad voraus.

Bodenfrost hat auch in der Nacht zu Sonntag vielerorts für glatte Straßen gesorgt. Auf einer Bundesstraße in Sontra (Werra-Meißner-Kreis) kam es auf spiegelglatter Fahrbahn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann starb. Er war mit seinem Auto am frühen Morgen auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und hatte sich im Straßengraben überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug blieb in einem Feld liegen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der Beifahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Wrack befreien.

Klarer Himmel sorgt in den kommenden Nächten weiterhin für frostige Temperaturen. Das Thermometer sinkt auf minus vier bis minus acht Grad, in höheren Lagen ist strenger Frost bis minus elf Grad möglich. Vielerorts bildet sich Reifglätte.

Tagsüber bleibt es zu Beginn der Woche meist heiter und trocken, nachdem sich örtliche Nebenfelder aufgelöst haben. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei Grad. Erste Wolkenfelder ziehen am Dienstagnachmittag heran. In der Nacht zu Mittwoch sorgt vereinzelter Sprühregen dann für Glatteisgefahr. Tagsüber bleibt es stark bewölkt. In den Mittelgebirgen klettert das Thermometer auf bis zu drei Grad, im Rhein-Main-Gebiet erwarten die Meteorologen Werte bis sieben Grad.

(dpa)