Wetter in Hessen eher herbstlich als frühlingshaft

In den kommenden Tagen erinnert das Wetter in Hessen eher an Herbst als an Frühling. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, muss immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden. Zwar beginnt der Sonntag teilweise noch gering bewölkt, doch ziehen im Laufe des Tages Wolken herein. Diese bringen in der zweiten Tageshälfte schauerartigen Regen mit, örtlich begleitet von Gewittern. Lediglich die Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad erinnern an den Frühling.

Am Montag schauert es in Osthessen bei starker Bewölkung weiter, im Westen bleibt es meist trocken. Im Laufe des Tages wird es dann aber auch im Südwesten und Norden wieder nass. Mit 13 bis 15 Grad wird es schon etwas kühler, bevor sich die Luft am Dienstag nur noch bis auf maximal zwölf Grad erwärmt. Erhalten bleiben den Hessen hingegen weiter Regenschauer und meist viele Wolken. Erst in der Nacht zum Mittwoch verzieht sich der Regen.

(dpa)