Wetter in Hessen: Wetterdienst erwartet stürmische Böen am zweiten Feiertag

Auf einen stürmischen zweiten Weihnachtsfeiertag müssen sich die Menschen in Hessen stellenweise gefasst machen. Bei Temperaturen zwischen sieben und zwölf Grad treten starke bis stürmische Böen auf, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. Dazu ist es stark bewölkt, und es regnet teilweise. Am Dienstag fällt im Nordosten weiter Regen, der Südwesten bleibt trocken. Autofahrer müssen aufpassen: Teilweise sind die Straßen nachts glatt. Während der Wind am Mittwoch abflaut, sinken die Temperaturen auf Höchstwerte von drei bis sechs Grad. In den Bergen ist es noch etwas kälter. Dazu gibt es viele Wolken und Nebel.

(dpa)