Frost: Wetterdienst warnt vor glatten Straßen: Schnee-Wochenende

Autofahrer in Hessen müssen sich am Freitag auf rutschige Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet fast überall im Land Frost und leichte Schneefälle. Während es am Morgen vor allem im Bergland schneit, sinkt die Schneefallgrenze im Lauf des Tages auf 200 bis 300 Meter. Dabei können bis zu drei Zentimeter Schnee fallen, wie der DWD am Donnerstag in Offenbach mitteilte.

Auch am bevorstehenden Wochenende pendeln die Temperaturen weiter um den Gefrierpunkt. Dabei fällt immer wieder ein wenig Schnee oder Nieselregen, der auf dem kalten Boden zu gefährlicher Glätte führen kann. Nachts wird es mit bis zu minus sechs Grad winterlich kalt. Dazu bläst ein starker bis stürmischer Wind.

(dpa)