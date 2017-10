Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen im Bezirk Kassel

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag vor orkanartigen Böen im Regierungsbezirk Kassel. Die Gefahr bestehe voraussichtlich zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr, teilte der DWD am Mittwochabend in Offenbach mit und gab eine amtliche Unwetterwarnung für das Gebiet heraus. Es bestehe die Gefahr von orkanartigen Böen der Stufe drei - von insgesamt vier Stufen. Die Experten warnten vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Gegenständen und Schäden an Gebäuden.

(dpa)