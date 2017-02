Wetzlar feiert klaren Sieg gegen Melsungen

Die HSG Wetzlar hat das Hessen-Derby in der Handball-Bundesliga gegen die MT Melsungen mit 27:22 (13:7) gewonnen und dem Rivalen damit die Europacup-Generalprobe verdorben. Drei Tage vor dem Start in die Gruppenphase des EHF-Pokals präsentierte sich Melsungen im ersten Spiel nach der WM-Pause erschreckend schwach und war vor 4421 Zuschauern in der ausverkauften Rittal-Arena chancenlos.

„Wir haben keinen guten Tag gehabt und in der ersten Halbzeit katastrophal gespielt. So kann man nicht Handball spielen”, schimpfte MT-Trainer Michael Roth. Bester Werfer beim Sieger war Philipp Weber mit neun Toren, für Melsungen traf Momir Rnic (5) am häufigsten.

Beide Teams begannen nervös, wobei sich die Gäste schon in dieser frühen Phase des Spiels mehr technische Fehler leisteten als die Hausherren. Die steckten sogar den Ausfall ihres Spielmachers Filip Mirkulovski, der nach einer Viertelstunde mit einer Oberschenkelverletzung ausschied, relativ locker weg. Für ihn kam Philipp Pöter nach gut fünfmonatiger Pause zu seinem Comeback.

Wetzlar bekam die Partie immer besser in den Griff und zog vom 4:3 (17.) auf 12:5 (27.) davon. Melsungen lieferte ohne seinen verletzten Toptorschützen Johannes Sellin eine ganz schwache Vorstellung ab und verzettelte sich zumeist in Einzelaktionen.

Selbst als Wetzlars Nationalspieler Jannik Kohlbacher kurz vor der Pause nach einem Foul an Timm Schneider mit Rot vom Parkett musste, konnten die Nordhessen dem Spiel keine Wende mehr geben. Zwar brachte Rnic aus dem Rückraum neuen Schwung, doch näher als auf drei Treffer kam die MT nie heran.

(dpa)