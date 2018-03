Wetzlar lässt NPD weiter nicht in die Stadthalle

Auch nach einer anders lautenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts will die Stadt Wetzlar die rechtsextreme NPD am Samstag nicht in die Stadthalle lassen. Die Partei habe nach einer erneuten Möglichkeit die Bedingungen für einen Mitvertrag nicht nachweisen können, teilte die Stadt mit. Dabei geht es unter anderem um einen ausreichenden Versicherungsschutz.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte in einer einstweiligen Anordnung entschieden, dass Wetzlar die Stadthalle öffnen müsse. So hätten es bereits Verwaltungsgerichte gesehen. An diese Bestimmungen müsse sich Wetzlar halten, begründete ein Sprecher des Bundesgerichts.

(dpa)