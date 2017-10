Wetzlars Handballer erreichen Pokal-Viertelfinale

Die HSG Wetzlar ist nur noch einen Schritt vom erstmaligen Einzug in das Final Four des DHB-Pokals entfernt. Der mittelhessische Handball-Bundesligist setzte sich am Dienstagabend im Achtelfinale beim Bundesliga-Absteiger Bergischer HC knapp mit 28:27 (16:14) durch und erreichte damit als erster Verein die Runde der letzten Acht.

Gut sieben Minuten vor Ultimo sah der Favorit beim 27:23 schon wie der sichere Sieger aus, geriet dann in der Schlussphase gegen den ungeschlagenen Zweitliga-Tabellenführer aber noch einmal gehörig unter Druck. Beste Werfer für Wetzlar waren Maximilian Holst mit neun Toren und Nationalspieler Jannik Kohlbacher (8).

(dpa)