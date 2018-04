Porträt: Wie Kathrin Puff Kellermeisterin im berühmten Kloster Eberbach wurde

Die riesigen Tanks im Keller schrecken Kathrin Puff kein bisschen. „Wenn der Tank ein bisschen größer ist, ist die Verantwortung dieselbe“, sagt die 39-Jährige. „Der Anspruch, Goldmedaillen und 90 Punkte-Weine zu holen, das ist hier nicht anders.“ Puff weiß, wovon sie redet: Seit dem 1. April ist die Önologin die neue Kellermeisterin von Kloster Eberbach, das größte Weingut Deutschlands aber ist für sie „übersichtlich“: Zehn Jahre lang war sie Kellermeisterin der Siam Winery in Thailand, der größten Weinkellerei Südostasiens.

Bloß kein Bier

„Ich mag kein Bier“, erzählt Puff, die aus Krefeld stammt. Der Vater ist Zahnarzt und Weinliebhaber, früh kam die Tochter mit dem edlen Rebensaft in Berührung, schnell wurde ihr klar: „Ich wollte nicht nur einen Bürojob, sondern etwas Kreatives und mit der Natur in Verbindung bleiben.“ Puff machte „einfach mal ein Praktikum im Weinberg“, erzählt sie – es war ein Praktikum bei der Kupferberg-Kellerei in Mainz. 1998 war das, und Puff merkte schnell: das war die richtige Branche.

In Geisenheim studierte sie Weinbau und Önologie zwei Jahre lang, ihr Studium beendete sie an der Weinbau-Uni im italienischen Udine. „Ich war die einzige Ausländerin – und die einzige Frau“, erinnert sich Puff, mit 30 Studenten wohnte sie in einem Wohnheim, der Hörsaal war direkt darunter.

Italienisch konnte sie nicht, dafür fließend Spanisch, Puff lernte in Rekordzeit Italienisch, blieb nach dem Diplom in der Toskana. „Das Weingut Dievole aus Siena rief an, die wollten jemand mit Deutschkenntnissen“, sagt Puff – mit nur 24 Jahren wurde sie Kellermeisterin eines 100-Hektar-Weinguts in Siena. „Hauptsächlich Rotwein, hauptsächlich Chianti Classico, sehr großer Exportanteil, sehr viel nach Amerika“, beschreibt Puff ihre Aufgabe. Eine Partnerschaft mit einem Weingut auf Sizilien galt es zu gestalten, also flog die junge Frau auf die Insel, um auch dort Wein zu machen.

„Da fühlte ich mich bestätigt, dass ich den richtigen Job hatte“, sagt sie. Nach fünf Jahren ging sie ein halbes Jahr nach Neuseeland und arbeitete auf ein 250-Hektar-Weingut. Sauvignon Blanc, Grauburgunder und Riesling waren dort angesagt, Puff war in der Weinlese für die Nachtschicht zuständig. Danach suchte sie wieder einen Job – und dieses Mal kam der Anruf aus Thailand: Siam Winery, heute die größte Weinkellerei Südostasiens. „Als ich dort anfing, waren die bekannt für ein süßes Weinmischgetränk“, erzählt Puff, „aber wie man Wein macht und wie er schmecken sollte, davon hatte das Team wirklich keine Ahnung.“

Doch der Besitzer wollte eine thailändische Weinkultur aufbauen, Puff griff zu. Innerhalb kürzester Zeit zog sie eine Kellerei mit 250 000 bis 300 000 Flaschen pro Jahr auf, kaufte jährlich sieben Millionen Liter Fasswein in Kalifornien und Südafrika und füllte sie allein für den thailändischen Markt.

„Ich wollte eigentlich keinen großen Schnickschnack, sondern einfach erst einmal saubere Weine machen“, erzählt sie. Doch gleich im ersten Jahr 2008 gewannen Rosé und Rotweincuvee Goldmedaillen. 253 Preise heimsten sie und ihr Team in zehn Jahren ein, dazu hohe Bewertungen renommierter Weinkritiker.

In Richtung Rheingau

Nach zehn Jahren aber zog es die kleine Familie zurück nach Europa. Puff war inzwischen Mutter des kleinen Elias geworden, auch die asiatische Mentalität und die weit verbreitete Korruption spielten ein Rolle. Ihr Mann, den Puff in Siena kennenlernte, arbeitet als Fotograf für die European Press Agency in Frankfurt, also streckten sie die Fühler in Richtung Rheingau und Rheinhessen aus – und wurden in Kloster Eberbach fündig, weil Kellermeister Ralf Bengel nach Schloss Vollrads wechseln wollte.

Generalistin sei sie in Thailand geworden, „nun reizt es mich, Wein auf hohem Niveau herzustellen“, sagt Puff, „ich identifiziere mich als Kellermeister und Weinmaker.“

2,3 Millionen Flaschen machen sie in Kloster Eberbach in fast hundert verschiedene Abfüllungen pro Jahr.

Wird sie den Weinen nun eine weibliche Handschrift geben? „Mann, Frau, das habe ich nie als wichtig empfunden“, sagt Puff, „wenn ich auf dem Job bin, kann ich sehr genderneutral werden – Hauptsache der Job wird gemacht.“