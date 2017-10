Unterwegs in Hessen: Wie beim Ebbelwei

Liebe Bahn, allmählich machst du uns Sorgen. Bei den letzten vier größeren Zugreisen im letzten halben Jahr gab es drei größere Pannen. Und hier reden wir nicht von den üblichen zehn Minuten Verspätung, sondern von einer halben Stunde bis zwei Stunden. Naturgewalten kann sicher niemand stoppen, aber wenn die Auswirkungen nach Stürmen im Norden mangels Ausweich- und Ersatzmöglichkeiten noch drei Tage später den Zugverkehr im Süden massiv beeinträchtigen, stimmt wohl was nicht.

Neulich saßen wir wieder mal in einem hoffnungslos verspäteten Zug aus dem Süden im Speisewagen, wo es aber leider nichts zu essen gab. Denn die Köchin musste wegen Personalmangels zugleich als Bedienung im Bordbistro einspringen. Die Ansage, dass „in Frankfurt weiteres Personal zusteigen“ sollte, nutzte natürlich wenig. Aber die Bahnreisenden sind Kummer gewohnt und deshalb hartgesotten. Und so rückte der Speisewagen gewissermaßen zusammen wie in einem Frankfurter Ebbelwei-Lokal. Die einen hatten ein bisschen was zu knabbern dabei, die anderen etwas Wein aus dem Badischen mitgebracht. Und so entspannen sich trotz der misslichen Situation nette Tischgespräche und neue Bekanntschaften. Meist ging es naturgemäß um Pannen und Verspätungen. Aber das ist eben das Gute an der Bahn. Sie ärgert ihre Kunden nicht nur, sondern sie versorgt sie gleichsam im gleichen Atemzug mit Gesprächsstoff.