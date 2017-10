Verbrechen: Wie die Polizei dem mutmaßlichen Mörder von Johanna auf die Spur kam

Erleichterung und Stolz bei den Ermittlern: Nach 18 Jahren ist der Mord an der achtjährigen Johanna aus Ranstadt so gut wie aufgeklärt. Dabei geholfen hat ihnen eine ausgeklügelte Technik.

Man merkt Roland Fritsch, Leiter der in diesem Jahr ins Leben gerufenen Soko Johanna, seine Emotionen an. „Wir haben nie aufgegeben, nach dem Täter zu suchen. Eine Sache wie diese lässt einen erfahrenen Ermittler niemals kalt“, zieht er ein Fazit der Anstrengungen seiner Sonderkommission und vieler weiterer Kollegen.

Viele Ermittlungen führten ins Nichts, der Fall wurde langsam zum „Cold Case“. „Doch wir haben die Verpflichtung, dranzubleiben, vor allem für die Angehörigen der Opfer“, sagt Fritsch.

Groß aufgerollt wurde der Fall nach dem – wohl einvernehmlichen – Fessel-Sex des 41-jährigen Tatverdächtigen mit einem 14-jährigen Mädchen in einem Maisfeld bei Nidda. Kriminaloberrat Christopher Roth, der kurz zuvor die Leitung der Kriminalpolizei Friedberg übernommen hatte, entschloss sich dazu, den Fall mit einer Arbeitsgruppe neu aufzuschlagen.

Vielleicht letzte Chance

„Drei Kollegen, die vorher noch nie etwas mit dem Fall zu tun gehabt hatten, machten sich nun daran, die 200 Aktenordner zu sichten, die sich angehäuft hatten“, erläutert Fritsch. Dabei half auch die inzwischen erfolgte Digitalisierung der Akten mit Verschlagwortung.

Auch sie maßen dem am 2. September 1999 von Zeugen gesichteten VW Jetta mit HG-Kennzeichen eine herausragende Bedeutung in dem Fall zu. Und wieder half hier die moderne Technik. Mit einer sequenziellen Tathergangsanalyse hätte aus den vorliegenden Fakten eine filmische Zusammensetzung des Tattags hergestellt werden können, sagt Fritsch.

Aus der Arbeitsgruppe wurde eine Sonderkommission mit eigenem Gebäude in Gießen. Denn nach dem „Maisfeld-Fall“ ergab sich für die Ermittler eine gute, „aber vielleicht auch die letzte Chance“, den Mörder von Johanna zu finden. 30 Ermittler arbeiteten an dem Fall, sie bezogen auch die ungeklärten Fälle von Melanie Frank und Annika Seidel mit ein, auch wenn es dort noch immer keine belastbaren Verbindungen gebe.

Auch der inzwischen Festgenommene wurde nach den Geschehnissen im Niddaer Maisfeld nicht mehr aus den Augen gelassen. Für eine Verhaftung reichte der Vorwurf des sexuellen Umgangs mit der Jugendlichen nicht aus. Der Friedrichsdorfer wurde fortan kontinuierlich beobachtet. Und noch intensiver, als bei der Durchsuchung seiner Wohnung 17 Millionen Dateien mit teilweise kinderpornographischem Inhalt gefunden wurden. Der Fall habe so eine sehr hohe Priorität bei der gesamten Polizei Hessen bekommen, sagt Fritsch. Bei der Durchsuchung wurden auch Klebebänder in der Wohnung des Beschuldigten sichergestellt. Die Asservate wurden dem Hessischen Landeskriminalamt zur Untersuchung geschickt. Die Spurenexperten konnten feststellen, dass sich an ihnen die gleichen Acrylfasern befanden wie bei den bei Johanna gefundenen Klebebandresten.

„Spur 11“ – eben jene Klebe-

bandreste, die an der Leiche des Mädchens gefunden wurden, spielte eine zunehmend große Rolle. Das darauf befindliche Fingerabdruck-Segment wurde durch das kriminaltechnische Institut des Bundeskriminalamts untersucht und mit den nach dem Maisfeld-Vorfall vorliegenden neuen Fingerabdrücken des Verdächtigen verglichen.

„Spur 11“ bringt Erfolg

„Die Sachverständigen konnten feststellen, dass der Abdruck des linken Daumens des Beschuldigten beim Vergleich mit der ,Spur 11‘ mehrere Übereinstimmungen aufweist. Sämtliche erkennbaren Merkmale des am Klebeband befindlichen Teilabdrucks finden sich auch am linken Daumen des Tatverdächtigen“, schildert Polizeisprecher Jörg Reinemer.

Dass die Polizei den Fingerabdruck des Täters eigentlich bereits aus der Reihenuntersuchung vom 2. Mai 2006 hatte – damals waren alle Jetta-Halter mit HG-Kennzeichen untersucht worden –, damit aber nichts anfangen konnte, ist veralteter Technik anzulasten. Reinemer: „Heute werden Fingerabdrücke gescannt. Ist ein Teil des Abdrucks nicht ablesbar, meldet sich das Gerät, der Vorgang wird dann noch einmal wiederholt.“

Damals allerdings wurde noch mit Fingerschwärze gearbeitet. Drückt der Finger beim Abrollen zu fest auf, verzieht sich das Linienmuster. Deswegen ergab sich beim Abgleich damals keine Übereinstimmung. Reinemer: „Bei den Anfang 2006 durchgeführten Reihenuntersuchungen konnte der Beschuldigte nicht als möglicher Spurenverursacher erkannt werden, weil sein damals einliegender Fingerabdruck minimale Abbildungsstörungen im Randbereich aufwies und es deshalb beim Abgleich mit der Spur zu keinem Treffer kam. Darüber hinaus haben sich die Standards der daktyloskopischen Untersuchungen (die Untersuchung von Fingerabdrücken, d.Red.) in den vergangenen Jahren fortwährend weiterentwickelt.

Die neuen Methoden werden nun auch die Ermittler weiter beschäftigen. Denn sie gleichen nun bundesweit Mordfälle an Mädchen ab, die grobe Parallelen zum Fall Johanna aufweisen.