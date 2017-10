Herbstwetter: Wie man sich vor der Grippe-Welle schützen kann

Bilderstrecke Spritzen, Tee, Ingwer und Co.: Was gegen Grippe wirklich hilft

Petra Bracht: Das ist keine Einbildung, wenn der Umschwung vom Sommer zum Herbst kommt, bekommen viele Leute eine Erkältung. Der Hals ist dick, die Nase läuft und überall hustet jemand. Das kommt daher, dass so wenig Sonne da ist, so kann der Körper nicht genug Vitamin D bilden. Vitamin D stärkt aber das Immunsystem und obwohl man das mittlerweile weiß, haben immer noch 85 % der Bundesbürger einen Vitamin-D-Mangel.Bracht: Das ist nicht so einfach zu sagen. Es gibt Menschen, die denken prinzipiell ohne sie läuft nichts an der Arbeit. Dafür gibt es sogar einen Begriff, der heißt „Präsentismus“. Die gehen dann mit Fieber und Husten arbeiten und stecken alle anderen an. Generell ist ein Krankheitsgefühl immer ein Warnsignal, dass der Körper Ruhe braucht. Man sollte drei Tage zuhause bleiben um niemanden anzustecken und gesund zu werden. Wenn man sich nicht richtig auskuriert, wird das Immunsystem noch anfälliger.Bracht: Wenn das Immunsystem durch eine verschleppte Erkältung geschwächt ist, kann sich eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung bilden. Im schlechtesten Fall kommt es zu einer Herzmuskelentzündung, die dann zum Tod führen kann.Bracht: Wegen dem wenigen Licht fällt die Stimmung bei vielen Menschen. Dann ist man generell anfälliger für Erreger. Dazu kommt der Vitamin D-Mangel. Auch im Februar geht dann oft nochmal eine Grippewelle durchs Land, oder auch die Sommergrippe, wenn man beim Sonnen zu viele freie Radikale eingefangen hat.Bracht: Beim Arzt kann man bestimmen lassen, wie viel Vitamin D man in sich hat. Liegt ein Mangel vor, sollte es zusätzlich über Tropfen oder Tabletten eingenommen werden. Außerdem hilft Vitamin C das Abwehrsystem zu stärken. Das kommt in Mandarinen oder Orangen vor, auch in Mangos oder Kohl. Saunieren stärkt das Immunsystem, man kann auch nach der warmen Dusche am Morgen die Wassertemperatur für zwei bis drei Minuten auf eiskalt stellen. Räume sollte man immer gut lüften. Ich empfehle jede Stunde mindestens fünf Minuten lang das Fenster zu öffnen. Überheizen sollte man auch nicht, da der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen dann zu groß ist. Viel spazieren gehen, damit der Körper sich an den Temperaturumschwung gewöhnt. Stress ist ganz schlecht fürs Immunsystem, außerdem empfehle ich beim Schlafen das Fenster für genügend Sauerstoffzufuhr gekippt oder offen zu lassen.Das Interview führte Anna Grösch