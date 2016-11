Vergleichsportal für Grabkosten im Internet: Wie teuer ist ein Grab in Hessen?

Die Deutsche Friedhofsgesellschaft bietet neuerdings einen digitalen Grabkostenrechner an. Das bedeutet mehr Transparenz für den Verbraucher. Der Bestatterverband Hessen hält trotzdem wenig davon.

Wer bisher wissen wollte, was ein Grab kostet, musste den Bestatter seines Vertrauens ansprechen oder die kommunale Friedhofsatzung studieren. Das war mühsam und intransparent, da Kunden die Kosten einzelner Friedhöfe selten miteinander vergleichen konnten. Die Deutsche Friedhofsgesellschaft hat nun Abhilfe geschaffen: Seit dem 1. November bietet sie auf der Webseite grabrechner.de einen digitalen Grabkostenrechner an.

Interessierte können darauf auswählen, wo und welche Art von Grab, etwa das Ruhegrab oder Rasengrab – sie suchen. Anschließend spuckt der Rechner die Adressen eben jener 1600 deutschen Friedhöfe – darunter etliche in Hessen – aus, die ein solches Grab im Angebot haben, sowie den dazugehörigen Preis. Damit schafft die Deutsche Friedhofsgesellschaft in Bonn, ein Tochterunternehmen des privat betriebenen Rhein-Taunus-Krematoriums in Dachsenhausen, eine bisher nicht da gewesene Transparenz.

„Uns ist wichtig, die Gebührenstruktur deutscher Friedhöfe offenzulegen“, sagt Willi Brandt, Sprecher der Deutschen Friedhofsgesellschaft. Das Familienunternehmen wolle mit seiner Initiative dafür sorgen, dass die Menschen Vorsorge für den Sterbefall treffen. Wer möchte, kann ein Grab auch direkt über die Webseite kaufen. Die Gesellschaft profitiere davon nicht. „Wir erhalten keine Provision“, bestätigt Brandt.

Kritik vom Verband

Der Friedhofsgesellschaft, die selbst 15 Friedhöfe betreibt, macht vor allem eine Entwicklung Sorge: die steigenden Kosten für Gräber nicht nur auf ländlichen Friedhöfen. Teilweise würden schon heute bis zu

30 Prozent der Friedhofsflächen brachliegen. „In Zukunft wird sich dieser Anteil auf bis zu 50 Prozent erhöhen“, schätzt Brandt. Die Kosten unter anderem für Verwaltung und Pflege der Friedhöfe blieben jedoch gleich und müssten auf die Neukunden umgelegt werden. „Und das kann nicht sein. Langfristig müssen Kommunen überlegen, ob sie Friedhöfe nicht sogar schließen“, sagt er. Es seien neue Konzepte gefragt, etwas die Bereitstellung von Themengräbern. „Ein Weinliebhaber möchte beispielsweise auf einem Friedhof umgeben von Reben bestattet werden.“

Brandt kann sich übrigens gut vorstellen, dass der Preis in Zukunft ein wichtiges Kriterium für die Auswahl eines Friedhofs wird.

Guido Vaupel, stellvertretender Vorsitzender des Bestatterverbands Hessen, kann dem digitalen Grabrechner trotzdem wenig abgewinnen. Er begrüße es grundsätzlich, dass das Vergleichsportal Transparenz schaffe. Er zweifle jedoch an der Umsetzung. „Die Gesetzeslage sieht vor, dass Gemeinden für jeden Einwohner einen Grabplatz bereitstellen müssen.

Das bedeutet, die Kapazitäten auf Friedhöfen sind beschränkt. Kunden werden sich folglich nicht immer auf dem Friedhof einkaufen können, der den besten Grabpreis bietet“, erklärt Vaupel.

Abgesehen davon könne er sich nicht vorstellen, dass ein Interesse bei Angehörigen bestehe, die Verstorbenen irgendwo in Deutschland zu bestatten. Der Trend gehe weg von der anonymen Bestattung hin zu den pflegeleichten Gräbern, die aber in der Nähe sind. „Die Menschen wollen mal eben schnell zum Grab gehen“, ist er sicher.

Erfolg zweifelhaft

Daher glaubt der Marburger Bestattermeister auch nicht an den Erfolg des Portals. „Damit wird Verstorbenen-Tourismus betrieben, der nicht sein muss“, betont Vaupel.

Im Übrigen sei er nicht überzeugt, dass sich mit dem Portal Geld sparen lasse. „Wenn ich mir ein Grab in Rosenheim aussuche, muss ich den Verstorbenen dorthin überführen lassen. Auch das kostet Geld. Am Ende dürfte die Ersparnis nicht mehr groß sein.“

Die Deutsche Friedhofsgesellschaft sieht die Kritik gelassen. „Wir müssen uns dem Problem stellen, weniger Transparenz ist nicht die Lösung“, sagt Brandt. In den kommenden Wochen sollen die Grabkosten weiterer Friedhöfe in das System eingepflegt werden. „Das ist eine reine Fleißaufgabe“, weiß er. In Deutschland gibt es schätzungsweise 28 000 Friedhöfe, etwa 16 000 seien relevant und sollten bald abrufbar sein.