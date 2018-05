Interview: Wie zeitgemäß ist das Landeskinderturnfest überhaupt noch?

Frau Pechout, Frau Logemann, wie begeistert man heute noch Kinder für das Turnen?

KATRIN PECHOUT: Kinderturnen ist die Grundlagenausbildung für alle, da es Bewegungs- und Erfahrungsmöglichkeiten bietet, die für eine gesunde, ganzheitliche Entwicklung benötigt werden. Es fördert wie keine andere Sportart vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundtätigkeiten wie Krabbeln, Gehen, Laufen, Hüpfen, Springen, Schwingen, Werfen und Schießen. Das Kinderturnen bietet einen Raum für Kids, sich auszuprobieren und zu erproben und begeistert damit von ganz alleine.

Was unternimmt der Verband, um das Turnen immer wieder dem „Zeitgeist“ anzupassen?

TAMARA LOGEMANN: Das Turnen hat für uns einen zeitlosen Geist, da nicht ausschließlich die Leistungen im Vordergrund stehen, sondern die Gemeinschaft der Turnerinnen und Turner, die soziale Teilhabe und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit mit einer langen Tradition.

Wie sehen die Aktionen für das Kinderturnen konkret aus?

PECHOUT: Um die Wichtigkeit des Kinderturnens in den gesellschaftlichen Mittelpunkt zu rücken, hat die Deutsche Turnerjugend verschiedene Aktionen gestartet. Aktuell sammeln wir bundesweit über die sozialen Netzwerke via Videobotschaften möglichst viele Purzelbäume, um aufaddiert damit die Welt ein Mal umrunden zu können! Jeder kann mitmachen und uns unterstützen. Einfach unter den geposteten Beitrag auf Instagram oder Facebook den Hashtag Purzelbaum (#purzelbaum) setzen und schon wird er gezählt.

Ist die Konkurrenz von Ballsportarten, wie Fußball, nicht zu groß?

LOGEMANN: Auch im Turnen gibt es mit den Turnspielarten die Möglichkeit, sich mit Bällen auszutoben. Turnen bedeutet nicht ausschließlich Gerätturnen, sondern auch Prellball, Faustball, Ringtennis, Indiaca oder Korbball. Wie erwähnt, sehen wir das Kinderturnen als motorische Grundlagenausbildung. Auch hier wird sich aktiv mit Bällen in jeglicher Form auseinandergesetzt. Und zwar so, dass die Kinder mit Eintritt ins Jugendalter die Fertigkeiten besitzen, sich für die Sportart ihrer Wahl entscheiden zu können.

Was lernen die Kinder daraus?

PECHOUT: Ein Kind kann in einer Fußball- oder Handballmannschaft besser Fuß fassen, wenn es sich bereits mit Bällen im Kinderturnen beschäftigt hat. Letztlich hilft dies also allen Sportarten. Alle Sportverbände verfolgen das gleiche Ziel: Menschen in Bewegung bringen. Von daher sehen wir uns nicht in Konkurrenz zu anderen Verbänden, sondern als gleichwertiger Teil eines großen Ganzen.

Wer ist eher zum Turnen zu bewegen: Jungen oder Mädchen?

LOGEMANN: Wenn man sich die Statistik anschaut, dann wird klar, dass das Turnen ein weiblich dominiertes Feld ist, sowohl bei den Kids als auch bei den Erwachsenen.

Was hält die Jungen davon ab, was gefällt den Mädchen am Turnen?

PECHOUT: Für uns steht die Geschlechterfrage nicht im Vordergrund. Wir kämpfen nicht dafür, jemanden vom Gerätturnen zu überzeugen, sondern Menschen unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Herkunft oder Alter zu bewegen.

Was sind die Voraussetzungen, um ein guter Turner/Turnerin zu werden?

LOGEMANN: Ganz einfach! Die Freude an Bewegung und die Freude an Gemeinschaft.

Wie ist es denn aktuell um die Turnvereine in Hessen bestellt?

PECHOUT: Die Turnvereine leisten unglaubliche Arbeit und bieten eine große Vielfalt an Kinderturnangeboten. Außerdem können wir beobachten, dass sich immer mehr junge engagierte Turner und Turnerinnen finden, die sich bei uns zum Übungsleiter ausbilden und qualifizieren lassen, um ihren eigenen Beitrag im Verein leisten zu können.

Ist ein neuer Fabian Hambüchen in Sicht?

LOGEMANN: Bestimmt! Aber das ist für unsere Arbeit weniger relevant als das Ziel, möglichst viele Kinderaugen zum Strahlen zu bringen – das ist die ständige Motivation unserer ehrenamtlichen Arbeit.

Was erwartet Kinder und Besucher auf nun dem Landesturnfest?

PECHOUT: Wir werden die etwa 4000 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren mit ihren Betreuern und jede Menge Helfer heute bei der Eröffnungsveranstaltung mit unserem Maskottchen, dem Glühwürmchen Lumi, begrüßen. Vor Ort gibt es zahlreiche Mitmachangebote auf unserer Turnfestmeile zu entdecken und natürlich jede Menge Wettkämpfe, die für viele unserer Teilnehmenden natürlich im Mittelpunkt stehen.

Welche Wettkämpfe stehen an?

TAMARA LOGEMANN: In elf Sportarten und insgesamt 131 Wettbewerben messen sich 2924 Mädchen und 464 Jungen. Neben den zahlreichen breitensportlichen Wettkämpfen werden auch zwei Hessische Nachwuchsmeisterschaften im Gerätturnen weiblich im Rahmen des 9. Hessischen Landeskinderturnfestes durchgeführt. Am Samstagabend wird es für alle die Möglichkeit geben, unsere Gala zu bewundern, eine Turnshow für Groß und Klein!