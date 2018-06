Wettervorhersage: Wieder Gewitter und Starkregen - A3 überflutet

Auch am Donnerstag haben in Hessen wieder Unwetter den Himmel verdunkelt. Die Schäden sind im Vergleich zu den Vortagen aber gering. Am Freitag soll es mit Regen und Gewittern weitergehen.

Gewitter und starker Regen haben auch am Donnerstag in Hessen vereinzelt Straßen und Keller unter Wasser gesetzt und kleinere Hänge abrutschen lassen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Es habe auch keine größeren Schäden gegeben. Auf dem Hessentag in Korbach wurden wegen Starkregens zwischenzeitlich die Fahrgeschäfte angehalten und öffentliche Gebäude zum Unterstellen geöffnet.

Für den Freitag gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) keine Entwarnung. Wieder rechneten die Meteorologen mit teils heftigen Schauern und Gewittern.

Größere Schäden gab es nach Polizeiangaben am Donnerstag nicht. In Nordhessen gab es einige überflutete Straßen und Keller, etwa in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis), Helsa und Calden (beides Landkreis Kassel), wie ein Polizeisprecher sagte.

A3 zwischen Limburg und Bad-Camberg überflutet

Heftiger Regen sorgte auf der Autobahn 3 zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg kurzzeitig für eine Überflutung, wie die Polizei in Wiesbaden berichtete. Auf einer Kreisstraße bei Werschau spülte Regen Dreck auf die Straße und sorgte kurzzeitig für Verkehrsbehinderungen.

In der Wetterau standen nach Polizeiangaben auch manche Straßen kurzzeitig unter Wasser. «Es ist auch hier und da mal ein Auto liegen geblieben», sagte ein Polizeisprecher. In Rosbach schlug ein Blitz in ein Haus ein. Im Großen und Ganzen sei es aber glimpflich verlaufen.

Im Südosten wurden einige Straßen und Keller überflutet. «Es gab aber nichts Außergewöhnliches», sagte ein Polizeisprecher. Bei Brensbach im Odenwald rutschte ein kleiner Abhang auf die Straße. Nahe Wald-Michelbach in Südhessen stürzte ein Baum um.