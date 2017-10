Das neue Katastrophenwarnsystem Katwarn wird am Mittwoch fast überall in Hessen getestet. An alle angemeldeten Mobilfunkgeräte werde am Vormittag kurz nach zehn Uhr eine Probewarnung gesendet, teilten die Kreisverwaltungen mit. Mit der kostenlosen App werde nicht nur gewarnt, sondern es würden auch Verhaltenshinweise übermittelt. Jährlich gibt es zwei Probealarme, der letzte wurde im April durchgeführt.

(dpa)