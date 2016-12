Wiesbaden nach 1:2-Niederlage in Großaspach in der Krise

Der SV Wehen Wiesbaden rutscht immer tiefer in die sportliche Krise. Die Hessen kassierten am Freitagabend bei der SG Sonnenhof Großaspach eine unnötige 1:2 (1:1)-Niederlage und verpassten dadurch den erhofften Befreiungsschlag in der 3. Fußball-Liga. Robert Andrich egalisierte in der 13. Minute vor 1500 Zuschauern die frühe Führung der Hausherren durch Pascal Sohm (6.). Ein Konter durch Marlon Krause zwei Minuten vor dem Ende versetzte dem SVWW den K.o. Für Wehen war es bereits das siebte sieglose Spiel. Die Hessen laufen damit Gefahr, an diesem Spieltag auf einen Abstiegsplatz abzurutschen.

(dpa)