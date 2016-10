Wiesbaden vergibt Krimistipendium an türkische Autorin Aykol

Die türkische Autorin Esmahan Aykol erhält im kommenden Jahr das Krimistipendium der Stadt Wiesbaden in Höhe von 4000 Euro. Damit gehe das Stipendium erstmals an eine Autorin, die nicht aus dem deutschen Sprachraum komme, teilte die Stadt am Montag mit. Mit dem Stipendium ist ein vierwöchiger Aufenthalt in der hessischen Landeshauptstadt verbunden. Aykol hat den Angaben zufolge die deutsche Staatsbürgschaft, sie studierte Jura in Berlin, lebt aber derzeit überwiegend in Istanbul. In der Türkei gehöre sie zu den erfolgreichsten Krimiautorinnen, fünf ihrer Romane seien ins Deutsche übersetzt worden. Die Autorin trete öffentlich für demokratische Werte in der Türkei ein, ihre Bücher seien voller Ironie und räumten mit deutschen und türkischen Klischees auf, erklärte die Stadt.

(dpa)