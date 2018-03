Wiesbadener Kreuz am Wochenende wird wieder gesperrt

Autofahrer müssen am kommenden Wochenende (16. bis 19. März) rund um das Wiesbadener Kreuz wieder mit Staus und Behinderungen rechnen. Von Freitag (20.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) werden mehrere Verbindungen zwischen den Autobahnen 3 und 66 in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Wie der Landesbetrieb Hessen Mobil am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, sollen im Zuge der Sanierung die Rampen an die bereits eingesetzten Hilfsbrücken angepasst werden.

Das Autobahnkreuz ist dieses Jahr bereits mehrfach wegen der Bauarbeiten gesperrt worden. Es wird täglich von rund 200 000 Fahrzeugen passiert und zählt den Angaben zufolge damit zu den meistbefahrenen Verkehrsknoten in Hessen.

(dpa)