In Wiesbaden hat eine Lottospielerin im Spiel 77 rund 1,17 Millionen Euro gewonnen. Wie Lotto Hessen am Montag bekanntgab, handelt es sich um eine Frau mit einem Abo-Tipp. Da niemand sonst am Wochenende auf die richtigen Zahlen gesetzt hatte, muss sie den Gewinn nicht teilen. Es handelt sich laut Lottozentrale um den achten Millionengewinn in Hessen in diesem Jahr.

(dpa)