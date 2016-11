Wiesbadens OB Gerich hielt Rosberg-Anfrage für einen Scherz

Der Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) hielt die Anfrage des neuen Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg zunächst für einen Scherz. „Ich dachte mir: So locker, so cool. Das kann nicht echt sein, das muss ein Fake sein”, sagte Gerich beim Empfang des neuen Motorsport-Champions in seiner Heimatstadt am Mittwoch. Rosberg hatte sich sogar via Telefon melden müssen, um sicherzustellen, dass sein Post echt war.

„Ich musste höchstpersönlich anrufen. Ich war dann noch zweieinhalb Minuten in der Warteschleife, um zu verifizieren, dass ich wirklich der Nico bin”, erzählte der 31-Jährige, „das war gar nicht so einfach”. Am Ende kamen OB Gerich und Rennpilot Rosberg aber doch noch zusammen. „Seit 8.58 Uhr war es dann verbrieft - der frischgebackene Formel-1-Weltmeister hat sich gemeldet”, berichtete Gerich.

