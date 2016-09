Wiesbadens Volleyballerinnen holen Mittlerblockerin Nagy

Volleyball-Bundesligist VC Wiesbaden hat die ungarische Nationalspielerin Eszter Nagy verpflichtet. Damit reagierte der Club auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Molly McCage und Rebecca Schäperklaus auf der Mittelblock-Position. Die 24-jährige Nagy wird nach den EM-Qualifikationsspielen am 11. Oktober in Wiesbaden erwartet.

„Wir konnten Eszter bei den gerade laufenden Spielen mit ihrer Nationalmannschaft beobachten. Sie passt von ihrem Alter und ihrer Spielanlage her sehr gut zu uns”, sagte VCW-Trainer Dirk Groß in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Nagy war in der vergangenen Saison mit ihrem Budapester Verein Vasas SC ungarische Vizemeisterin.

