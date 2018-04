Windenergieausbau: Kommunale Energieversorger machen Druck

Halitplatz NSU: Kassel erinnert nach Kontroverse an Mordopfer

Kassel. Hunderte Menschen haben am Freitag in Kassel des NSU-Opfers Halit Yozgat gedacht. Zwölf Jahre nach dem Mord an dem türkischstämmigen, gebürtigen Kasselaner war dies nicht nur ein politisches Signal, sondern auch eine Ohrfeige für die Stadt. mehr