Wetter in Hessen: Winterwetter wirbelt Flugplan und Bahnverkehr in Frankfurt durcheinander

Eis und Schnee haben am Frankfurter Flughafen massive Behinderungen verursacht. Bis zum frühen Nachmittag (15.00 Uhr) seien wegen des erneuten Wintereinbruchs 267 Flüge gestrichen worden. Hunderte Verbindungen hatten Verspätung. Zwischenzeitlich stand an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz nur eine Piste für startende und landende Jets zur Verfügung. Eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport bezeichnete die Situation als «dramatisch». Selbst auf den geräumten und gestreuten Bahnen seien wegen des anhaltenden Schneefalls nicht die vorgeschriebenen Bremswerte erreicht worden.

Auch im Bahnverkehr gibt es am Sonntag in Hessen erhebliche Behinderungen. Die Strecke zwischen Köln und Frankfurt Flughafen ist noch bis ca. 17 Uhr gesperrt. Im Bereich um den Frankfurter Hauptbahnhof sorgt außerdem eine Weichenstörungen für zahlreiche Verspätungen.

Anhaltende Schneefälle und glatte Straßen führten am Sonntag zu zahlreichen Unfällen auf den südhessischen Straßen, wie die Polizei berichtete. Leitplanken, Verkehrsschilder oder der Straßengraben waren Endstation vieler rutschender Fahrzeuge. Fast 30 Unfälle wurden dem Polizeipräsidium Südhessen bis zum Nachmittag gemeldet. In den meisten Fällen kam es nur zu Sachschäden. Mehrere Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Bei Unfällen in Bischofsheim, der Waldkolonie in Darmstadt und Gernsheim waren Linienbusse beteiligt. Auch bei diesen Unfällen wurde niemand verletzt. In Bischofsheim ist die Feuerwehr derzeit mit der Bergung dieses Busses beschäftigt. Der Gelenkbus ist dort in einen massiven Blumenkübel gerutscht und hängt fest.

Insbesondere der Bereich des Landkreises Groß-Gerau war in besonderem Maße von den Witterungseinflüssen betroffen. Zwölfmal krachte es in diesem Bereich. Am schwersten bei einem Unfall auf einer Brücke zwischen Berkach und Büttelborn. Hier kollidierten gegen 12.10 Uhr drei Fahrzeuge in Folge schneeglatter Fahrbahn. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Die Strecke musste zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden.

