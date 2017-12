Adventskalender: Wir öffnen Türen: Das ist das HPLC-Labor der Bad Vilbeler Stada AG

Dass Arzneien von staatlichen Zulassungsbehörden „auf Herz und Nieren“ getestet werden, bevor sie erstmals in den Handel kommen, ist klar. Überprüft werden müssen aber auch die Medikamente, die später in den Werken der Pharma-Industrie produziert werden. Die Stada AG testet ihre Tabletten am Heimatstandort Bad Vilbel – zum Beispiel im HPLC-Labor, das außer den dort Beschäftigten sonst niemand betreten darf.

Oh, je! Das hätte ich wohl nicht tun sollen. Kaum habe ich das kleine Kästchen vor mir geöffnet, sackt auf dem kleinen Bildschirm daneben die Linie – die in den vergangenen Minuten stetig nach oben gewachsen ist –, plötzlich wie ein Stein runter auf Null. Schnell klappe ich das Kästchen wieder zu. Aber auf dem Monitor regt sich nichts mehr. Ist mir vorher schon warm gewesen, spüre ich nun, wie ich aus lauter Panik anfange zu schwitzen.

Hilfesuchend blicke ich auf die Chemielaborantin im weißen Kittel, die auf der anderen Seite des rund fünf Meter langen und knapp anderthalb Meter breiten Arbeitstisches einen weiteren Test vorbereitet. „Können Sie mal schauen?“ Sie blickt auf den Bildschirm und guckt mich dann entgeistert an: „Sie haben jetzt nicht wirklich die Messzelle des Spektrometers geöffnet, oder?“ Aha, so heißt das kleine Kästchen also. „Doch habe ich. Schlimm?“ Sie lächelt milde. „Tja, damit ist die Arbeit einer ganzen Stunde hin.“

Tausende Tests pro Jahr

Eine Stunde Arbeit. Das ist ärgerlich angesichts der vielen Medikamenten-Tests, die in den Qualitätskontrolllaboren der Stada AG täglich vorgenommen werden. Im HPLC Labor – das steht für „Hochleistungsflüssigkeitschromatographie“ misst die Stada die Qualität ihrer Arzneien. Ohne den entsprechenden Nachweis darf keine neue Produktionsserie – im Fachjargon Charge – in den Handel. Jede neue Charge, die hier hergestellt wird, geht durch die Bad Vilbeler Labore. Rund 3500 Chargen im Jahr kommen da für die 28 Mitarbeiter in den Qualitätskontrolllaboren in der Stada-Straße in Bad Vilbel zusammen. Dabei kann eine Analyse bis zu fünf Tage in Anspruch nehmen.

Morgens um sechs kommen die ersten Mitarbeiter ins Labor. Die letzten gehen manchmal erst um 22 Uhr. Mindestens zwei müssen anwesend sein in diesem rund 560 Quadratmeter großen Raum. Anders als in Großraumbüros gibt es hier keinen Streit um die Temperatur. Die muss stets bei circa 23 Grad liegen – auch nachts. Das stellt eine Klimaanlage sicher, die rund um die Uhr läuft. „Nur so lässt sich gewährleisten, dass es nicht zu extern bedingten Schwankungen bei unseren Messungen kommt“, erklärt Heinrich Saller, Leiter der Qualitätskontrolle. Klar, dass auch keine Fenster geöffnet werden dürfen. Die Luft ist trotzdem sehr gut – die Klimaanlage leiste einen sechsfachen Luftaustausch pro Stunde, heißt es. Ich wünschte, wir hätten eine solche Anlage in unserem Großraumbüro.

Intensive Kommunikation ist zwischen den Mitarbeitern im HPLC-Labor während der Tests offensichtlich nicht nötig. Hochkonzentriert arbeiten sie an den zehn Doppeltisch-Reihen, auf denen die zahlreichen Apparaturen ebenfalls nahezu geräuschlos ihren Dienst verrichten.

Die Chemielaborantin, die ich mit meinem Fauxpas konfrontiert habe, ist inzwischen dabei, den von mir ruinierten Test neu zu starten. Setzen die gelieferten Torasemid-Tabletten ihre Wirkung in der Dosis und der Zeit frei, die Stada verspricht? Das ist die Frage, die die Analyse beantworten soll. Torasemid ist ein harntreibendes und blutdrucksenkendes Arzneimittel, das zur Behandlung von Wasseransammlungen und Bluthochdruck eingesetzt wird. Ein bis zwei Tabletten müssen die Patienten in der Regel einnehmen.

Das Bad in der Salzsäure

Eine dieser Tabletten lässt die Laborantin nun in ein genormtes gläsernes „Freisetzungsgefäß“ fallen. „Gefüllt habe ich dieses sogenannte Vessel zuvor mit einer Salzsäure, die ich auf 37 Grad erwärmt habe – der Wert, der der normalen menschlichen Temperatur entspricht“, erklärt die Chemielaborantin. Die Tablette fällt auf den Grund des Gefäßes, genau unter das kleine Rührblatt, das nun zu rotieren beginnt und damit die Magen-Darm-Tätigkeit nach der Einnahme der Tablette simuliert. Hat sich die Tablette aufgelöst, wird die wässrige Messlösung über eine Küvette durchgespült und im Photometer vermessen. Mittels einer Software wird die Wirkung dann auf dem Bildschirm graphisch angezeigt. Nach 15 Minuten müssen mehr als 80 Prozent des Wirkstoffs freigesetzt sein.

Tatsächlich ist auf dem Monitor nach zehn Minuten zu sehen, dass die Linie schon die 90-Prozent-Marke erreicht hat. Vorgabe klar erfüllt. Aber nun müssen weitere fünf Torasemid-Tabletten den Test bestehen. Erst dann heißt es: Charge darf raus! „Wie oft fallen Tabletten durch die Tests?“, möchte ich wissen. „Das kommt äußerst selten vor“, berichtet Saller. „Wenn Stada mal Medikamente zurückhalten muss, dann liegt es zumeist an einer fehlerhaften Verpackung oder ungenauer Kennzeichnung.“