Adventskalender: Wir öffnen Türen: Zu Besuch auf dem Opel-Werksgelände

Dunkelheit hat sich auf die staubigen Straßen gelegt, fahles Mondlicht schimmert durch den dichten Nebel. Von Ferne nähert sich ein Motorengeräusch, eine Silhouette zeichnet sich ab, und schon rauscht der graue Wagen mit den knallroten Felgen gekonnt unter der Lkw-Schranke durch. Goldene Zeiten für den Alkoholschmuggel.

Auch wenn diese Szene nur fiktiv ist: Der „Moonlight Roadster“, ein 1,8-Liter-Zweisitzer aus dem Jahr 1933, ist den niedrigen Schmuggelfahrzeugen aus Nordamerika zur Zeit der Prohibition nachempfunden. Es braucht kaum Fantasie, sich den grau lackierten Opel dort lebhaft vorzustellen – auch, wenn er sich heute, als eines von nur noch drei bekannten von 51 ursprünglich gefertigten Exemplaren, in Rüsselsheim befindet.

Gummi und Motoröl

Als sich die Türen zur Oldtimer-Werkstatt auf dem Werksgelände öffnen, sieht es nach Museum aus, riecht aber ganz und gar nicht verstaubt: Gummigeruch mischt sich mit dem von Motoröl und Benzin. Zusammen mit 70 Ausstellungsfahrzeugen von insgesamt etwa 500 kann der Roadster bei einer Werksführung bestaunt werden. Aber wie fühlt es sich an, darin zu sitzen?

Bild-Zoom Foto: Heike Lyding

Leise geht die Fahrertür auf – eine sogenannte „Selbstmördertür“, die von hinten angeschlagen ist und aus Fahrersicht nach links öffnet.

Der Innenraum des Wagens ist klein, zwei Personen haben auf der durchgehenden Sitzbank aus rotem Leder Platz. Gut gepolstert ist die Bank, sehr weich, fast wie ein Sofa. Klappt man die Rückenlehne nach vorne, offenbart sich das dort verstaute schwarze Stoffverdeck.

Es dauert keine fünf Minuten und man fühlt sich in diesem Auto wie aus der Zeit gefallen. Im kleinen Rückspiegel auf der Mittelkonsole sieht man sich schon in Great- Gatsby-Manier mit Perlenkette, Flapper-Kleid und Handschuhen den Lidstrich nachziehen (oder sich alternativ im schicken Anzug eine dicke Zigarre anstecken). Auch das Armaturenbrett ist mit rotem Leder eingefasst, das Lenkrad dagegen glänzt ganz schlicht in Schwarz und Silber. Lenken gestaltet sich erwartungsgemäß ziemlich schwerfällig. An Servolenkung war selbstverständlich noch nicht zu denken.

Mondäner Flair

Das tut dem mondänen Flair des Autos aber keinen Abbruch. Dass Handbremse (mit silbernem Griff) und Schaltknüppel gut sichtbar an einer langen Metallstange im Fußraum verschwinden und zum Starten des Wagens erst der Anlasser rechts vom Gaspedal gedrückt werden muss, macht das Ganze nur nostalgischer.

Der einzige Außenspiegel an der linken Seite ist gleichzeitig ein kräftiger, silbern glänzend eingefasster Strahler. Im kleinen Kofferraum sieht man ein Bruchstück der Verarbeitung: den Holzrahmen des Wagens – quasi das Skelett –, auf den das Blech genagelt wurde.

In den 80er Jahren gelangte der „Moonlight Roadster“ zurück zu Opel, Mechaniker Jens Cooper hat die originale Anzeige aus dem Magazin „Oldtimer Markt“ noch vor Augen: „Eine ältere Dame aus Schweden versteigerte das Auto. Da bin ich der Sache nachgegangen.“ Die zwei weiteren bekannten Exemplare sind in Deutschland in Privatbesitz. „Es kann gut sein, dass es noch mehr gibt“, so Cooper.

Der Verkaufspreis von 3895 Reichsmark war damals schon sehr hoch, heute kann man – wenn man das Glück hat, ein Angebot zu finden – mit 100 000 Euro rechnen. Aber sich einmal zu fühlen wie Daisy Buchanan oder Jay Gatsby – unbezahlbar.