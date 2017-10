Wirt überrascht Einbrecher: Täter flüchtet

Der Wirt einer Gaststätte im südhessischen Bad König hat zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Als die beiden Männer in der Nacht zum Freitag durch ein Fenster in den Gastraum im Odenwaldkreis steigen wollten, stießen sie dabei einen Kerzenständer um. Der Wirt wurde dadurch geweckt und entdeckte die Einbrecher, bevor sie etwas entwenden konnten. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, ergriffen die beiden Männer daraufhin sofort die Flucht. Nach ihnen wird gefahndet.

(dpa)