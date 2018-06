Landtag: Wirtschaftsminister Al-Wazir plant Start-up-Initiative

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will eine Start-up-Initiative für Hessen vorlegen. Die Maßnahme soll sich nicht nur auf das Rhein-Main-Gebiet und den Finanzplatz beschränken, sondern die ganze Bandbreite der Wirtschaft im Land im Blick haben, sagte Al-Wazir am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Wiesbadener Landtag. Universitäten und herausragende Forschungseinrichtungen sollen bei der gemeinsamen Initiative mit dem Wissenschaftsministerium gezielt eingebunden werden.

Genauso wichtig wie die Unterstützung bestehender Firmen sei, dass technologiegetriebene Gründungen mit großer Wachstumsdynamik im Land entstehen, begründete der Wirtschaftsminister seine Pläne. „Sie sind es, die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen und Wertschöpfung ins Land holen.” Da die Arbeitsmarktlage in Hessen so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr sei, gehe auch die Zahl der Gründungen zurück. „Umso wichtiger ist es, dass es uns gelingt, Lust auf Selbstständigkeit zu machen, weil derzeit kaum mehr aus Arbeitsplatznot gegründet wird.”

(dpa)