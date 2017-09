Wirtschaftswachstum im Halbjahr unter Bundesschnitt

Hessens Wirtschaft ist im ersten Halbjahr 2017 im Bundesvergleich unterdurchschnittlich gewachsen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg das Bruttoinlandsprodukt - die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen - inflationsbereinigt um 1,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Bundesweit waren es 2,0 Prozent. Das geringere Wachstum im Land führten die Statistiker vor allem auf die Entwicklung in der Industrie zurück. Das Plus sei dort geringer ausgefallen als im Bund. Positive Wachstumsimpulse in Hessen kamen im ersten Halbjahr insbesondere vom Baugewerbe und vom Handel.

(dpa)