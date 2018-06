Interview: Wissenschaftler über den Erfolg beim Tippen und Tippstrategien

Herr Schäfer, wer wird Weltmeister?

MARKUS SCHÄFER: Ich tippe auf Frankreich. Die Franzosen haben einen extrem breiten Kader mit enormer Qualität und einer unfassbaren Offensive: Deutschland, Brasilien, Spanien und Belgien haben natürlich auch Potenzial. Aber die Franzosen sind eben nicht nur in bestimmten Bereichen stark, sondern verfügen auf nahezu allen Positionen gleich über mehrere Spieler internationaler Klasse.

Was hat Sie an dem Projekt „Tippen is ne Wissenschaft“gereizt?

SCHÄFER: Der Fußball hat in Deutschland eine enorme gesellschaftliche Bedeutung. In repräsentativen Befragungen geben regelmäßig gut Zweidrittel der Menschen in Deutschland an, dass Sie sich für Fußball interessieren. Aber inzwischen beschränkt sich der Fokus eben nicht mehr nur auf diese Spiele. Fußball-Tippspiele gehören inzwischen für viele Menschen bei einem großen Turnier dazu. Erst vor einigen Tagen kam eine neue Studie heraus, die zeigt, dass bei der WM jeder vierte Internetnutzer in Deutschland an einem Online-Tippspiel teilnehmen will. Für uns als Kommunikationswissenschaftler ist dieses Phänomen enorm spannend. Im Vorfeld der EM 2016 gab es dann die Möglichkeit, ein Projekt zu Online-Tippspielen zu realisieren.

Was macht den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn Ihres Projektes aus?

SCHÄFER: Bislang haben sich Studien zu Fußball-Tippspielen, häufig aus einer mathematischen Perspektive, vor allem mit Tippstrategien und deren Erfolgsfaktoren beschäftigt. Getippt wurden dabei aber meistens nur wenige Spiele, und das meistens in einigermaßen künstlichen Situationen, im Labor der Wissenschaftler.

Im Labor sind Sie nicht anzutreffen ...

SCHÄFER: Ja. Unser Ansatz ist ein anderer. Wir holen die Menschen dort ab, wo sie tippen. Unsere Studie hat zwei Säulen: Erstens ein Online-Tippspiel, ganz normal, so, wie man das kennt, wenn man mit Freunden, der Familie oder auf der Arbeit tippt. Unsere Teilnehmer tippen da aktuell die Ergebnisse aller 64 Spiele der WM. Und die zweite Säule ist ein Online-Fragebogen, mit dem wir die Tipprunde begleiten. Und damit versuchen wir nun erstmals, Tippspiele als gesellschaftliches Phänomen auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive in den Blick zu nehmen. Und dazu gehört eben auch die Frage: Warum machen so viele Menschen überhaupt bei Fußball-Tippspielen mit?

Was macht den Reiz einer Wette, eines Tipps, aus?

SCHÄFER: Die Ergebnisse unserer EM-Studie zeigen, dass die Motive, an einem Tippspiel zu einem solchen Turnier teilzunehmen, durchaus verschieden sind und es zum Teil auch deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Der Spaß am Tippspiel selbst steht bei beiden Geschlechtern eindeutig im Vordergrund, ist für Männer aber nochmals wichtiger: Für 83 Prozent der männlichen und immerhin 70 Prozent der weiblichen Tipper ist der Spaß ein entscheidender Grund für die Teilnahme.

Was ist noch wichtig?

SCHÄFER: Ebenfalls wichtig – und das unabhängig vom Geschlecht – ist die soziale Komponente: 57 Prozent der Männer und 61 Prozent der Frauen geben an, dass sie an Tippspielen teilnehmen, weil dies ihre Freunde, Verwandten oder Kollegen auch tun. Gleichzeitig stellt das Ziel, sich in einem Wettbewerb mit anderen zu messen, vor allem für die Männer (57 Prozent), ein weiteres zentrales Motiv für die Teilnahme an Online-Tippspielen dar, während dieser Konkurrenzgedanke bei Frauen (32 Prozent) deutlich geringer ausgeprägt ist.

Welche sportlichen Ereignisse reizen Tipper besonders?

SCHÄFER: Fußballgroßturniere wie Welt- oder Europameisterschaften sind schon die Anlässe, bei denen wir beobachten, dass Tippspiele auf ein breites Interesse stoßen. Die Reichweiten der Online-Tippspielanbieter sind bei diesen Ereignissen enorm und die Zuwächse an Nutzern im Vergleich zu herkömmlichen Sportangeboten im Internet überproportional hoch.

Wer liegt bei den Tipps richtig, wer falsch? Ist der Laie besser oder der Experte?

SCHÄFER: Das ist die ewige Frage. Unsere Ergebnisse bedeuten zusammengefasst: Tipper, die fußballinteressiert sind, sich selbst als kompetent in Sachen Fußball einschätzen und mit anderen (gefragt oder ungefragt) über Fußball reden, schneiden bei Tippspielen tendenziell besser ab. Vermeintliche Fußball-Laien sollten sich allerdings nicht entmutigen lassen, denn tatsächlich ist die Stärke der statistischen Zusammenhänge eher schwach und damit die Vorhersagekraft der Expertise für den Tipperfolg deutlich geringer, als man das vielleicht intuitiv erwarten würde.

Wo wird am liebsten gewettet? Im Büro oder am Computer?

SCHÄFER: Inzwischen gibt es nicht mehr den einen Weg. Es wird überall getippt: Am Computer, auf dem Tablet, unterwegs in der App auf dem Smartphone.

Welche Rolle spielt der Gewinn bei der Abgabe eines Tipps?

SCHÄFER: Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen, dass der Gewinn für die Teilnahme an Tippspielen im Vergleich zum Spaß am Tippen und der sozialen Komponente eine eher untergeordnete Rolle spielt. Nur für knapp ein Drittel der Tipper war es relevant, dass es auch etwas zu gewinnen gibt.

Was zeichnet einen erfolgreichen Tipper aus?

SCHÄFER: Wir haben in unserer EM-Studie vier idealtypische Tippstrategien identifiziert. Tipper, die der expertiseorientierten Strategie folgen, achten vor allem auf die sportliche Qualität der Spieler und Trainer, die Stars in den Teams, das Abschneiden der Mannschaften bei vorherigen Spielen und Turnieren und verfolgen besonders häufig die Fußballberichterstattung der Medien.

Welche Tippstrategien gibt es noch?

SCHÄFER: Datenorientierte Tipper orientieren sich unter anderem an Wettquoten und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Coorientierte Tipper vertrauen vor allem auf die Einschätzungen und Meinungen von Freunden und Bekannten, aber auch von Prominenten in der Medienberichterstattung. Und sympathieorientierte Tipper ziehen Informationen heran, die mit Fußball selbst im Grunde nichts zu tun haben, beispielsweise die optische Attraktivität der Spieler oder Eigenschaften des Landes wie Größe und Lage.

Welche Herangehensweise verspricht den größten Erfolg?

SCHÄFER: Welche Strategien erfolgversprechend sind und welche nicht, haben wir anhand der Ergebnisse in unserer Tipprunde statistisch überprüft. Tatsächlich nachhaltig erfolgreich ist lediglich die expertiseorientierte Strategie.

Wer landet auf Platz zwei?

SCHÄFER: Die datenorientierte Strategie steht im Ranking an zweiter Stelle, allerdings sind die positiven Effekte hier allenfalls gering. Aus wissenschaftlicher Sicht abzuraten ist von der co-orientierten und der sympathieorientierten Strategie. Tipper, die diesen Strategien folgen, erzielen tendenziell schlechtere Ergebnisse.

Und wer erzielt noch tendenziell bessere Ergebnisse?

SCHÄFER: Ein überraschender Befund, der einigen Tippern Mut machen wird. Denn interessanterweise sagt die Intensität der fußballbezogenen Mediennutzung vor und während des Turniers den späteren Tipperfolg besser vorher, als es etwa die Fußballkompetenz vermag. Bedeutet: Wer schon vor, vor allem aber während des Turniers häufig Sendungen schaut oder hört, Artikel liest oder auf Seiten surft, die einen Fußballbezug haben, schneidet bei Tippspielen besser ab.

Das Massenphänomen unter der Lupe Das Projekt „Tippen is ne Wissenschaft“ beleuchtet das Massenphänomen der Online-Tippspiele erstmals aus einer wissenschaftlichen Perspektive. clearing