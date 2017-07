Hessen grenzt zwar nicht ans europäische Ausland. Doch mit sechs „Außengrenzen“ hat Hessen so viele Nachbar-Bundesländer, wie kein anderes. Reporter Matthias Pieren begibt sich während der Sommerferien an die sechs Landesgrenzen und hat dort besondere Grenzerfahrungen gemacht. Auf seinem ersten Grenzgang wird er von einem Revierförster auf dem Rothaarsteig begleitet.

Ein mächtiges Sommergewitter ist vor einer halben Stunde rund um die 580 m hohe Kalteiche über dem Rothaargebirge niedergegangen. Der Waldboden dampft, Pfützen haben sich auf dem Waldweg gebildet und von den Blättern tropft Wasser. Die Natur atmet genauso durch, wie die auf dem Rothaarsteig entgegenkommenden Wanderer.

Feld, Wald und Wiese hatten nach langer Trockenheit den heftigen Regenguss bitter nötig. Die Wanderfreunde in bunten Regenjacken sind hingegen heilfroh, ihren Weg nach einstündiger Zwangspause wieder fortsetzen zu können. Linkerhand säumen junge Fichten ihren Weg. Rechts des Waldwegs wachsen Buchen, Eichen und andere Laubbäume: links liegt Nordrhein-Westfalen, rechts Hessen.

Westlich von Haiger

Der 151 Kilometer lange Rothaarsteig folgt westlich von Haiger genau dem Grenzverlauf zwischen den beiden Bundesländern. Die Landesgrenze ist hier oben nicht nur optisch auszumachen. Ausflügler, die auf dem Fernwanderweg zwischen Brilon im Sauerland und Dillenburg unterwegs sind, können den Unterschied zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen auch atmosphärisch spüren.

Keine Frage: der hessische Mischwald fühlt sich deutlich besser an als die Monokultur flachwurzelnder Nadelbäume im Nachbarbundesland. Das muss doch irgendeinen Grund haben. „Bei uns werden die Wälder seit dem 16. Jahrhundert durch sogenannte Hauberggenossenschaften überwiegend mit Eiche und Birke sowie Hainbuche und Hasel bewirtschaftet“, erklärt Revierförster Ralf Bräunche. „Der Niederwald wurde von den Markgenossen als gemeinschaftliches Eigentum genutzt. Zur Ernte wurde das Holz auf dem Berg gehauen, daher der Name.“

Alle 15 bis 20 Jahre wurden einzelne Waldreviere komplett gerodet. Das Holz wurde zum Heizen ebenso genutzt wie von Köhlern zur Gewinnung von Holzkohle für die Eisenindustrie im Siegerland oder zum Möbelbau. Landwirte bauten auf den freien Flächen anschließend drei bis fünf Jahre lang Getreide an, oder sie schickten das Vieh zum Weiden auf die Brache. Dann stießen die aufkommenden Stockausschläge wieder durch und man ließ den Wald nachwachsen.

Immer wieder tritt man aus dem Wald auf eine Lichtung und genießt den Ausblick. Klares Sonnenlicht fällt auf die schwarzen Wolken der abziehenden Gewitterfront. Strahlend weiß heben sich die drei großen Windkraftanlagen vor dem bedrohlichen Hintergrund ab. Der ebenfalls Kalteiche genannte hessische Bergrücken ist zugleich Wasserscheide zwischen Lahn und Sieg.

Seit 1607 Grenze

„Die 1946 gezogene Landesgrenze war zuvor seit 1607 Grenze zwischen Nassau-Siegen und Nassau-Dillenburg. Nach den Verhandlungen auf dem Wiener Kongress wurde 1835 die Grenze erstmals mit einem Geometer vermessen und mit Grenzsteinen versehen“, sagt Bräunche. Das Wild scherte sich freilich noch nie um Landesgrenzen. So hat der Mann von Hessen Forst kürzlich die im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen ausgewilderten Wisente auch in seinem Revier gesichtet. Rotwild, Luchse, Wildkatzen streifen ebenso durchs Revier wie ein mehrfach gesichteter Wolf. „Die Kalteiche ist Bestandteil des Wildwanderkorridors zwischen Eifel und Vogesen. Der Biotopverband ist von bundes- und europaweiter Bedeutung“, erläutert der 49-Jährige. „Die Natur macht nicht vor Ländergrenzen Halt.“

Der Rothaarsteig endet in Dillenburg, wo wir uns die heutigen Grenzerfahrungen wunderbar versüßen können: im Dillenburger Stadtteil Manderbach werden bei Chocolatier Läderach hochwertigste, handgeschöpfte Schokolade und feinste Pralinen nach Originalschweizerischer Rezeptur hergestellt.