Planungsdezernent hat beim bei den Bürgern einen schweren Stand: „Wo ist denn der große Verdreher?“

Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef (SPD) will einen neuen Stadtteil Richtung Steinbach und Oberursel schaffen, viele Menschen im Taunus kämpfen dagegen. Am Samstag trafen beide Seiten auf SPD-Einladung in Steinbach aufeinander – ein Ortstermin voller Emotionen.

Der Protest ist schon vor dem Planer da: Hermann Witzel hat sich ein Schild gebastelt, dessen Holzstab er entschlossen festhält. „Respekt vor Steinbach“ steht auf der einen Seite, „Stop dem Irrsinn“ auf der anderen. Was Witzel als „Irrsinn“ bezeichnet, sind die Pläne Frankfurts, binnen 15 bis 20 Jahren einen neuen Stadtteil mit rund 10 000 Wohneinheiten zu schaffen, nahe Steinbach und dem Oberurseler Stadtteil Weißkirchen.

So hat sich Witzel an diesem Samstagvormittag in seinem Zuhause im Steinbacher Südosten aufgemacht und ist zum nahe gelegenen Stadtrand gegangen. Dorthin, wo die Regionalparkroute als Ort der Naherholung verläuft. Dorthin, wo der Stadtteil kaum mehr als den symbolischen Steinwurf entfernt läge. Dorthin, wo die örtliche SPD einen Frankfurter Parteikollegen zum Talk gebeten hat: Planungsdezernent Mike Josef.

„Pure Verhöhnung, wie wir vorgeführt werden“, ärgert sich Witzel, bevor Josef überhaupt da ist. Neben ihm stehen drei Traktoren. Die kampflustige Landwirtschaft ist vorgefahren.

Gegen die mächtigen Fahrzeuge der Bauern wirkt Mike Josef klein. Er erscheint pünktlich um 11 Uhr; Jeans, feste Schuhe. Er braucht heute einen guten Stand. Er wird einen schweren Stand haben. „Wo ist er denn, der große Verdreher?“, ruft einer aus der Masse. Josef bekommt zur Begrüßung kaum mehr als Höflichkeitsapplaus.

Etwa 150 Frauen und Männer sind gekommen, hauptsächlich aus Steinbach und Weißkirchen, einige mit Transparenten oder Protestschildern wie Hermann Witzel. Sie haben viele Fragen und noch mehr auf dem Herzen: die Sorge um Grünflächen und Äcker, den Wunsch nach Abstand zwischen den Städten. Die Stadtteilpläne haben „viele Gemüter zum Kochen gebracht“, weiß Steinbachs SPD-Chef Moritz Kletzka.

Protest per Traktor

Josef soll Unsicherheiten nehmen, aufklären. Allein: Wer sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat, erfährt kaum Neues. Wie schon zuvor spricht Josef von der „Planungsphase null“, argumentiert mit dem Druck, Wohnungen zu schaffen, 180 000 brauche die Region bis 2030. In diesem Moment knattert der nächste Traktor an. Auf dem Anhänger ist das Transparent der Bürgerinitiative „Unser Heimatboden vor Frankfurt – Feld statt Beton“ montiert. Beifall brandet auf.

„FFM braucht Frische aus dem Taunus. Stoppt den Wahnsinn“, steht auf einem anderen Spruchband, das Bürger protestierend hochhalten. Josef sagt, dass Frankfurts frische Luft in erster Linie aus Wetterau- und Südwestwinden käme. „Erzähl’ doch nicht so’n Mist“, ruft jemand aus dem Publikum. Während Fragen und Wortbeiträge meist sachlich sind, brechen sich in Zwischenrufen Emotionen Bahn.

Der Planungsdezernent spricht lange, aus Sicht des Publikums zu lange – und verfällt immer wieder in Polit-Jargon. „Äcker entwickeln“, ist so eine Formulierung. Heißt: Feld wird Bauland. Das bereitet Eigentümern und Pächtern der landwirtschaftlichen Flächen existenzielle Sorgen. „Werden Sie die Bauern genauso kalt enteignen wie am Riedberg?“, will der Steinbacher Lothar Ehrlich wissen. „Noch kälter“, tönt es aus der Menge. „Für ’n Appel und ’n Ei“, sagt ein anderer. Zahlen, die kursierten, seien falsch, entgegnet Josef.

Josef will wiederkommen

Die Landwirte würden „vernünftig abgefunden“, bekämen andere Flächen. „Gibt doch gar keine“, meint der Weißkirchener Landwirt Richard Bickert und lacht bitter. Die Umstehenden erinnern an die Bedeutung regionaler Lebensmittel und die Qualität des Bodens.

Etwa zwei Stunden lang geht es hin und her: Josef hört geduldig zu, argumentiert dann für seine Pläne. Er betont aber auch, dass er Konkretes erst in ein, zwei Jahren sagen könne. Auf der anderen Seite machen die Steinbacher und Weißkirchener deutlich, dass sie das Baugebiet nicht wollen. Immerhin: Josef verspricht erneut, die Nachbarkommunen einzubinden und den Bürgern weiter Rede und Antwort zu stehen. „Ich komme gerne wieder“, sagt er. Die Taunus-Bürger sind dennoch unzufrieden mit Josef. „Er hat keinen Beitrag geleistet, um Politikverdrossenheit zu reduzieren“, meint Hermann Witzel.