Woche der Brüderlichkeit: Kampf gegen Antisemitismus

Mit einem Aufruf zum Dialog zwischen den Religionen und zum Kampf gegen Antisemitismus ist am Sonntag die Woche der Brüderlichkeit eröffnet worden. Bei der zentralen Eröffnungsfeier in der Frankfurter Paulskirche betonte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der Dialog zwischen Juden und Christen verhindere, „dass sich jeder in sein religiöses Schneckenhaus zurückzieht” und die Gesellschaft in immer mehr Teile zerfalle. Es wäre wünschenswert, „dass sich auch die Muslime noch konsequenter auf den Weg des Dialogs einlassen”, sagte Bouffier.

Während der Eröffnungsfeier wurde die Buber-Rosenzweig-Medaille an die Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise Kirchen und Juden (KLAK) für ihr Engagement für christlich-jüdische Zusammenarbeit verliehen. Auch wenn die Beziehung zwischen Christentum und Judentum angesichts der Weltereignisse nicht erste Priorität habe, ist sie „für unsere Gesellschaft nach den Ereignissen des letzten Jahrhunderts ein Lackmustest ihrer moralischen Gesundheit”, sagte der ehemalige Landesrabbiner Henry Brandt in seiner Laudatio. Die Arbeit der KLAK sei noch nicht beendet: „Wir erleben heute ein Erstarken eines neuen Antisemitismus.”

Das diesjährige Thema der Woche der Brüderlichkeit mit Veranstaltungen in zahlreichen deutschen Städten ist „Nun gehe hin und lerne”. Im Jubiläumsjahr der deutschen Reformation spielt auch die Auseinandersetzung mit Martin Luthers judenfeindlichen Äußerungen eine Rolle.

