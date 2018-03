Woche startet trüb in Hessen

In Hessen ist es zu Beginn der neuen Woche meist stark bewölkt. Schauer und trockene Phasen wechseln sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ab. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad. In manchen Gebieten treten stürmische Böen auf. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen dann auf 8 bis 5 Grad, im Bergland bis auf 2 Grad. In der zweiten Nachthälfte kommt von Westen schauerartiger Regen auf. Es sind einzelne Gewitter möglich.

Am Dienstag bleibt es tagsüber meist bedeckt und verbreitet fällt auch teils kräftiger Regen. Die Temperatur erreicht 8 bis 10, im Bergland 5 bis 7 Grad. „Im höheren Bergland kommt es zu Sturmböen”, schreiben die Meteorologen aus Offenbach außerdem. In der Nacht zum Mittwoch klingt der Regen langsam ab. Stellenweise lockert die Bewölkung leicht auf. Die Luft kühlt sich auf 3 bis minus 1 Grad ab. Im höheren Bergland ist örtlich Glätte möglich.

Am Mittwoch ist es zunächst dicht bewölkt und der Regen klingt ab. In der zweiten Tageshälfte lockert die Bewölkung im Südwesten auf und es ist überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht Werte zwischen 7 und 11 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es bei fast klarem Himmel niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen plus 2 und minus 2 Grad. Verbreitet kann sich Reifglätte bilden.

(dpa)