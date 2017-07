Wohnhausbrand vor Gericht: Angeklagter räumt Geschehen ein

Hauptverdächtiger aus Limburger Raum 14 Festnahmen nach Schlag gegen Kinderpornos im Internet

Wiesbaden/Frankfurt. Mehr als 87 000 Mitglieder zog die kinderpornografische Plattform «Elysium» in nur einem halben Jahr im Internet an. Die Ermittlungen führen in mehrere europäische Länder, aber auch bis nach Neuseeland. Der Hauptverdächtige stammt nach Polizeiangaben aus dem Raum Limburg. mehr