Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Ein Mensch in Klinik

Nach dem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden ist am Donnerstag ein Mensch mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. „Der Vollbrand brach nach bisherigen Erkenntnissen in der Küche der Wohnung im dritten Obergeschoss aus”, teilte die Feuerwehr mit. Ursache und Schadenshöhe des Feuers im Stadtteil Schierstein waren nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Nach bisherigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem Menschen in der Klinik um den Wohnungsinhaber.

(dpa)