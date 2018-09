Wohnungswirtschaft thematisiert Landflucht

Der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest) diskutiert heute und morgen in Ingelheim über wohnungspolitische Herausforderungen in Hessen und im südlichen Rheinland-Pfalz. Das Hauptthema des diesjährigen Verbandstags ist die Angleichung der Lebensverhältnisse von Menschen in der Stadt und auf dem Land. Erwartet werden die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Bauministerin Doris Ahnen (beide SPD) und Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.

(dpa)