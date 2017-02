Wetter: Wolken und Regen für Rosenmontag erwartet

Nach den sonnigen Umzügen vom Wochenende wir das Wetter an den beiden letzten Fastnachtstagen ungemütlicher. Ab Montagabend soll es regnen.

Nach dem freundlichen Fastnachtswochenende erwartet die hessischen Narren nun ungemütlicheres Wetter. Der Montag wird bewölkt, bleibt aber zunächst trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag vorhersagte. Am Montagabend breiten sich bei weiterhin milden Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad Schauer aus und es wird windiger.Der Dienstag wird nach Einschätzung der Meteorologen verregnet. Vereinzelt können auch Gewitter aufziehen. Die Temperaturen erreichen dann noch acht bis elf Grad. Auch nach den närrischen Tagen soll das Wetter ähnlich unbeständig bleiben.dpa/lhe