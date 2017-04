Workshops, Filme, Theater: documenta 14 in Athen

Workshops, Opern, Konzerte, Gespräche, Filme, Theater und Tanz sollen die Besucher zur documenta 14 nach Athen locken. Am Samstag (8. April) eröffnet die internationale Kunstschau in der griechischen Hauptstadt, am Montag gaben die Veranstalter das Programm für die erste Woche bekannt. Neben den zentralen Ausstellungsorten mit ihren Installationen und Werken werden in ganz Athen zahlreiche Aktionen und Events der 160 teilnehmenden Künstler zu sehen und zu erleben sein.

Zum ersten Mal seit Bestehen der documenta beginnt die Kunstschau in Athen (8.4.-16.7.) und kommt erst zwei Monate später nach Kassel (10.6.-17.9.). Auch dort sollen dann nahezu alle öffentlichen Museen zu Schauplätzen der weltweit renommierten Kunstausstellung werden.

(dpa)