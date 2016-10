Würdenträger unterstützt muslimischen Gefängnisseelsorger

Wegen Extremismusverdachts hat das Land Hessen die Zusammenarbeit mit einem muslimischen Gefängnisseelsorger aufgekündigt - nun verteidigt ihn ein christlicher Würdenträger. In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung” („FAZ” vom Donnerstag) stellt sich der Direktor des „Hauses am Dom”, Joachim Valentin, hinter den Imam Abdassamad El Yazidi. Dieser wirft dem Justizministerium in derselben Zeitung vor, man habe ihm keine Gelegenheit gegeben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Das Justizministerium verweist auf Erkenntnisse des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz.

(dpa)