Würzburger Kickers gewinnen Test gegen Frankfurt mit 1:0

Die Würzburger Kickers haben sich durch einen Testspiel-Erfolg Mut für die kommenden Aufgaben in der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Vor rund 2000 Zuschauern in Alzenau erzielte Marco Königs in der 79. Minute das Siegtor für den Zweitligisten beim 1:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt.

Eintracht-Trainer Niko Kovac nutzte die Partie, um Spielern aus der zweiten Reihe eine Einsatzchance zu geben. Dabei konnte sich vor allem Torwart Leon Bätge mehrfach auszeichnen. Für die Hessen traf Raffael Cvijetkovic (6.) nur den Pfosten.

Auch die Kickers wechselten gut durch. Für die Unterfranken geht es am 1. April mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld weiter.

(dpa)